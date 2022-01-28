Фото: Московское долголетие

Более 25 тысяч человек посетили онлайн-занятия «Московского долголетия» по здоровому образу жизни. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе «Московского долголетия».

На дистанционных занятиях специалисты рассказывают, как поддерживать здоровье, правильно питаться, заниматься спортом и выработать режим дня. Открыты четыре направления: «Здоровый образ жизни», «Здоровый сон», «Правильное питание» и курс «Здорово жить».

Курс программы «Здоровый сон» предусматривает серию занятий, где эксперты помогают участникам восстановить полноценный сон, снизить уровень стресса и риск обострения хронических заболеваний.

В группах «Правильное питание» участники рассматривают различные программы по снижению веса, а на онлайн-лекциях «Здоровый образ жизни» и «Здорово жить» эксперты рассказывают о правилах активного образа жизни, профилактике различных заболеваний и влиянии вредных привычек на здоровье.

21 января стало известно, что более 23,5 тысячи участников «Московского долголетия» посещают онлайн-занятия по истории.