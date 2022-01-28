Более восьми тысяч автомобилей эвакуировали в Подмосковье в 2022 году

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Порядка восьми тысяч автомобилей, которые препятствовали проезду общественного транспорта, эвакуировали с начала года в Московской области, сообщает портал «Подмосковье сегодня».

Эвакуация автомобилей осуществляется в регионе в круглосуточном режиме. Часто машины забирают на остановках, если они препятствуют проезду и нормальной работе автобусов. Нарушителей выявляют по камерам фотовидеофиксации.

За прошедшую неделю за неправильную парковку в ЖК эвакуаторы увезли более трехсот сорока авто.

Больше всего нарушений зафиксировали в Химках, Домодедове, около ЖК «Восточное Бутово» в Ленинском округе.

Ранее сообщалось, что разрешение на эвакуированный автомобиль стало возможно получить на стоянке «Московского паркинга» на улице Вагоноремонтной. Сотрудники столичной дорожной инспекции работают на площадке круглые сутки семь дней в неделю.

Площадка располагается по адресу улица Вагоноремонтная, владение 4а. Получить разрешение от ведомства также можно в сервисных центрах в проезде Энтузиастов, на улице Дубовая Роща и в проезде Одоевского.