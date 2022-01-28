Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Более восьми тысяч автомобилей эвакуировали в Подмосковье в 2022 году

Ирина Игнатенко

Общество
Более восьми тысяч автомобилей эвакуировали в Подмосковье в 2022 году
Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Порядка восьми тысяч автомобилей, которые препятствовали проезду общественного транспорта, эвакуировали с начала года в Московской области, сообщает портал «Подмосковье сегодня».

Эвакуация автомобилей осуществляется в регионе в круглосуточном режиме. Часто машины забирают на остановках, если они препятствуют проезду и нормальной работе автобусов. Нарушителей выявляют по камерам фотовидеофиксации.

За прошедшую неделю за неправильную парковку в ЖК эвакуаторы увезли более трехсот сорока авто.

Больше всего нарушений зафиксировали в Химках, Домодедове, около ЖК «Восточное Бутово» в Ленинском округе.

Ранее сообщалось, что разрешение на эвакуированный автомобиль стало возможно получить на стоянке «Московского паркинга» на улице Вагоноремонтной. Сотрудники столичной дорожной инспекции работают на площадке круглые сутки семь дней в неделю.

Площадка располагается по адресу улица Вагоноремонтная, владение 4а. Получить разрешение от ведомства также можно в сервисных центрах в проезде Энтузиастов, на улице Дубовая Роща и в проезде Одоевского.

Читайте также:
Подмосковье Автомобили Эвакуация
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Андрей Казаков
Андрей Казаков

По методичке доктора Геббельса

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Первой жертвой стала правда

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Нас всех посчитали

Никита Миронов
Никита Миронов

Во всем виновата «Маленькая страна»

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Нашим противникам до победы далеко

Владимир Платонов
Владимир Платонов

Парадоксальные результаты

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Отличительные черты номинантов

Все мнения
О проекте