Маршруты автобусов изменятся на западе Москвы с 29 января

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

С 29 января в ЗАО столицы изменятся маршруты нескольких автобусов. Об этом сообщили в Telegram-канале Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

Так, например, после открытия новых станций БКЛ горожане больше не нуждаются в работе автобуса 785. Вместо него москвичам предлагают пользоваться маршрутами 226, 630, 688, 785к, 793 и 830.

Также приостанавливается работа автобуса 187. Вместо него предлагается пересесть на маршруты 107, 260 и 329.

После переезда общежития автобус 983 также прекратит доставлять горожан до пунктов назначения. Теперь рекомендуется пользоваться остановкой «Рябиновая улица, 65» и маршрутами 610, 622, 807, 883.

Кроме того, работа маршрута 107 от метро «Филевский парк» была продлена до 23:00.

Теперь автобусы будут ехать по Нежинской и Матвеевской улицам вместо улицы Веерной, а вместо разворота через площадь Ромена Роллана транспорт будет поворачивать в Матвеевском поле.

Недавно стало известно, что интервал между бесплатными автобусами КМ возле станции Крюково в Зеленограде и их время в пути сократились до десяти минут. Об этом сообщила пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.