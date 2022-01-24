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Интервал автобусов КМ возле станции Крюково в Зеленограде сократился до 10 минут

Георгий Соланович

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Интервал автобусов КМ возле станции Крюково в Зеленограде сократился до 10 минут
Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Интервал между бесплатными автобусами КМ возле станции Крюково в Зеленограде и их время в пути сократились до десяти минут. Об этом сообщила пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— Теперь бесплатные автобусы КМ у станции Крюково, которые соединяют две части города, ходят быстрее. Раньше — до 40 минут в час пик. Теперь — интервал и время в пути стали равны 10 минутам, — уточнили в пресс-службе.

Автобусы КМ поменяли свой маршрут: теперь они едут через Панфиловский проспект вместо Старокрюковского проезда. Маршрут был запущен в связи с работами по строительству транспортно-пересадочного узла «Крюково» будущего МЦД-3.

С 1 февраля ограничат движение транспорта на участках Зеленого проспекта на востоке города. Действие ограничения продлится до 20 июля.

До этого стало известно, что магистраль к платформе станции Остафьево второго маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-2) в ТиНАО планируется ввести в эксплуатацию до конца лета текущего года. Автодорога соединит центр Щербинки с остановочным пунктом.

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