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Движение транспорта на участках Зеленого проспекта в ВАО столицы ограничат с 1 февраля

Виктория Сикерина

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Движение транспорта на участках Зеленого проспекта в ВАО столицы ограничат с 1 февраля
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Зелёный проспект Карта всех событий

Транспортное движение ограничат на нескольких участках Зеленого проспекта на востоке столицы с 1 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе московского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в понедельник, 24 января.

В ведомстве отметили, что действие ограничения продлится до 20 июля.

— Это связано с проведением работ по реконструкции инженерных сетей, — говорится в сообщении.

Движение транспорта на участках Зеленого проспекта в ВАО столицы ограничат с 1 февраля Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

До этого стало известно, что магистраль к платформе станции Остафьево второго маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-2) в ТиНАО столицы планируется ввести в эксплуатацию до конца лета текущего года. Автодорога соединит центр Щербинки с остановочным пунктом. В рамках строительства магистрали специалисты также отремонтируют улицы Новостроевскую и Заводскую в Щербинке, а также продлят трассу Варшавское шоссе — деревня Андреевское — деревня Яковлево.

Также накануне строители завершили работы по бетонированию опор последней эстакады Северо-Восточной хорды (СВХ) в пределах МКАД. Эстакада длиной 2,4 километра обеспечит движение по трем полосам в каждом направлении.

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