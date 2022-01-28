СМИ: В случае нефтяных санкций Европа потеряет гораздо больше, чем Россия

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Если страны Европы введут нефтяные санкции против России, то они потеряют гораздо больше, чем она. Поэтому их введение маловероятно. Об этом в пятницу, 28 января, сообщили эксперты британской аналитической компании Vortexa.

— Около 34 процентов морского импорта сырой нефти в Европу в прошлом году приходилось на Россию, и в случае сокращения поставок этих энергоресурсов наибольшему риску подвергнутся нефтеперерабатывающие заводы в Италии, Нидерландах, Испании и Франции, — приводит их исследование агентство Bloomberg.

Несмотря на предпринимаемые усилия, Европа не смогла значительно уменьшить свою зависимость от российской нефти. Ей будет значительно тяжелее найти новых поставщиков топлива, чем России новые рынки сбыта или сократить экспорт. В случае санкций европейским государствам нужно найти замену 2,4 миллиона баррелей российской нефти в сутки.

— Это выглядит невыполнимой задачей с учетом текущей ситуации с глобальными низкими запасами сырой нефти и снижением уверенности производителей ОПЕК на Ближнем Востоке (в основном высокосернистой нефти) в возможности наращивать добычу, — утверждают аналитики.

Такая же ситуация и с готовым дизельным топливом. Россия поставляет в Европу 85 процентов всего произведенного продукта. Объем его составляет около 780 тысяч баррелей в сутки, что примерно равно совокупным поставкам Северной Америки, Ближнего Востока и Азии в страны ЕС.

— Геополитическая напряженность вокруг украинского конфликта между Россией и не совсем последовательным американо-европейским конгломератом накаляется, и слово «санкции» используется все чаще, но, анализируя потоки, становится ясно, что какие-либо существенные санкции в отношении российского экспорта нефти и газа вряд ли будут реализованы. Если бы это произошло, Европа потеряла бы гораздо больше, чем РФ, — резюмировали в исследовании.

Накануне глава немецкого МИД Анналена Бербок сообщила, что Германия готова включить газопровод «Северный поток — 2» в список санкций в случае вторжения России на Украину.