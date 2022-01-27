Бербок пригрозила ввести санкции против «Северного потока — 2» из-за Украины

Фото: МИД РФ

Германия готова включить газопровод «Северный поток — 2» в список санкций в случае вторжения России на Украину. Об этом заявила глава немецкого МИД Анналена Бербок в четверг, 27 января.

— У нас (имеется — прим. «ВМ») весь спектр ответов, включая «Северный поток — 2». Да, мы стремимся в любое время к диалогу, но в свете нынешней ситуации требуется жесткость, — рассказала министр.

Москва якобы стянула к границам Украины более 100 тысяч военных и разместила силы в Белоруссии, приводит слова Бербок ТАСС.

29 декабря 2021 года глава Газпрома Алексей Миллер заявил, что проект «Северный поток — 2» полностью готов к началу эксплуатации. Первая и вторая нитки газопровода находятся под рабочим давлением и полностью готовы к эксплуатации, подчеркнул он.

26 января компания Nord Stream 2 AG учредила в Германии дочернюю организацию, которая станет владельцем и оператором участка газопровода «Северный поток — 2». Головной офис нового предприятия расположен в городе Шверин. Учреждение дочерней структуры является необходимым условием для сертификации в соответствии с законом об энергетическом хозяйстве Германии, уточнили в организации.