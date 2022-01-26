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Nord Stream 2 AG учредила компанию в Германии для «Северного потока — 2»

Иван Юминов

Экономика
Nord Stream 2 AG учредила компанию в Германии для «Северного потока — 2»
Фото: Nord Stream 2 / Axel Schmidt

Компания Nord Stream 2 AG учредила в Германии дочернюю организацию, которая станет владельцем и оператором участка газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщили в пресс-службе организации в среду, 26 января.

— Компания Nord Stream 2 AG учредила немецкую дочернюю структуру Gas for Europe GmbH. Новая компания станет владельцем и оператором 54-километрового участка газопровода «Северный поток — 2», расположенного в германских территориальных водах, и площадки береговых объектов в городе Любмин в качестве независимого оператора транспортной системы в соответствии с законом об энергетическом хозяйстве ФРГ, — говорится в сообщении.

Головной офис нового предприятия расположен в городе Шверин. Учреждение дочерней структуры является необходимым условием для сертификации в соответствии с законом об энергетическом хозяйстве Германии, отмечается на сайте Nord Stream 2.

29 декабря 2021 года глава Газпрома Алексей Миллер заявил, что проект «Северный поток — 2» полностью готов к началу эксплуатации. Первая и вторая нитки газопровода находятся под рабочим давлением и полностью готовы к эксплуатации, подчеркнул он.

В тот же день президент России Владимир Путин рассказал, что поставки газа в рамках проекта «Северный поток — 2» начнутся незамедлительно после одобрения ЕС. Объем поставок топлива составит 55 миллиардов кубометров в год, уточнил глава государства.

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