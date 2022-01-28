«До полного обнуления баланса»: в России появилась новая схема мошенничества

Мошенники подделывали договоры купли-продажи жилых помещений или договоры дарения от имени собственников / Фото: pixabay.com

Новую схему мошенничества обнаружили в России. Об этом сообщил представитель ВТБ.

Эксперт уточнил, что злоумышленники с помощью социальных сетей рассылают жертвам объявления о продаже билетов на концерты. Перешедшему по ссылке предлагают купить билет, для этого нужно заполнить платежную форму, включающую в себя личные данные и реквизиты банковской карты.

После заполнения формы вместо обещанного билета у жертвы с минимальным временным промежутком начинают списывать деньги вплоть до полного обнуления счета.

— С банковской карты покупателя происходят списания денежных средств в размере от 5 до 20 тысяч рублей с разницей в 10-15 секунд до полного обнуления баланса, — передает слова представителя банка РБК.

Более того, преступники сами контролируют частоту списания, добавил он.

По данным Генпрокуратуры России, за 2021 год число случаев мошенничества выросло на 6,5 процента. Уже с начала 2022 года были зафиксированы новые способы обмана граждан. «Вечерка» узнала, почему просроченная банковская карта может стать инструментом для мошеннических действий и как обезопасить себя.