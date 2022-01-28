В Москве благоустроили территории 35 поликлиник

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

С прошлого года специалисты Комплекса городского хозяйства благоустроили территории возле 35 московских поликлиник, в которых подошел к концу капитальный ремонт. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве города Петр Бирюков.

По его словам, здания медучреждений приобрели новый вид, а прилегающие территории были приведены в порядок.

Всего специалисты благоустроили территории около 19 детских и 15 взрослых поликлиник. Также работы проводились у одной детско-взрослой поликлиники.

Заммэра добавил, что возле учреждений специалисты организовали зоны для прогулок, а внутри зданий появились комфортные места ожидания.

Для удобства горожан около поликлиник также установили 48 навесов, под которыми можно оставить свои велосипеды и детские коляски.

В общей сложности около поликлиник сделали 10 зон для тихого отдыха, а рядом с поликлиниками для детей появились 15 площадок для игр.

Входы на территории были выделены 93 стелами с информацией о графике работы.

Специалисты также установили у зданий около 480 осветительных конструкций и свыше 8,3 метров ограждений.

Заммэра подытожил, что у поликлиник также высадили более 740 деревьев и более 3 тысяч кустарников.

До этого Бирюков рассказал, что за прошедший год специалисты комплекса городского хозяйства столицы благоустроили территории возле трех станций второй линии Московских центральных диаметров (МЦД-2).