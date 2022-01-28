Геннадий Онищенко оценил опасность нового коронавируса, обнаруженного в ЮАР

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Эпидемиолог, доктор медицинских наук, академик РАН Геннадий Онищенко прокомментировал сообщения об обнаружении в ЮАР нового потенциально опасного коронавируса.

По его мнению, опасения специалистов понятны, но оснований для паники нет.

— Во всем мире в национальных коллекциях находится несколько десятков различных коронавирусов, которые циркулируют в природных очагах. Коронавирусы являются частью вирусологического пейзажа, который нас окружает, — отметил он в комментарии ФАН.

Чаще всего вирус не преодолевает межвидовой барьер. Что касается нового возбудителя, обнаруженного в ЮАР, то о нем нужно получить больше информации, чтобы адекватно оценить его потенциальную опасность для человека. Пока Онищенко посоветовал направить максимальные усилия для борьбы с «омикроном».

Китайские ученые сообщили, что существует риск перехода от животных к человеку коронавируса NeoCoV. Его обнаружили на территории Южно-Африканской Республики. По данным исследователей, на сегодняшний день этот коронавирус угрожает только летучим мышам, передает издание argumenti.ru.

Ранее вирусолог Альтштейн призвал не поднимать тревоги из-за сообщений о новом коронавирусе.