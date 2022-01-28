В Подмосковье спасли провалившуюся под лед молодую лосиху

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Специалисты «Мособлпожспаса» вытащили из воды молодую лосиху, которая провалилась в полынью в районе поселка Запрудня Талдомского округа, сообщает РИАМО.

Вызов поступил в единую службу спасения «Система-112» от местных жителей. Они заметили, что дикое животное провалилось под лед и не может выбраться на поверхность водоема.

Один из спасателей, обмотав себя веревкой, направился к животному, теряющему силы в ледяной воде. Он закрепил на лосихе трос, а затем спасатели вытянули животное в безопасное место.

Чтобы восстановить кровообращение, работники противопожарно-спасательной службы массировали замерзшее животное в течение часа. После того как лосиха пришла в себя, ее передали егерям.

Специалисты будут наблюдать за состоянием парнокопытного до полного восстановления, затем животное вернется в естественную среду обитания.

Как сообщил директор охотничье-рыболовного хозяйства «Темповское» Геннадий Волчков, лосиха, спасенная из-подо льда на Канале имени Москвы, уже начала шевелить ногами и поднимать голову, но пока не кормится, так как у нее свело мышцы. Ветеринары примут решение относительно дальнейшего лечения животного, передает «360».

До этого охотовед рассказал, как вести себя при встрече с лосем.