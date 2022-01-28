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Лукашенко заявил, что поможет России в случае военной агрессии против нее

Михаил Алимов

В мире
Лукашенко заявил, что поможет России в случае военной агрессии против нее
Фото: president.gov.by

Белоруссия поможет России, если в ее сторону будет произведена военная агрессия. Об этом в пятницу, 28 января, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.

Он также заявил, что в мире растет уровень агрессии.

— Повсеместно критически повышается уровень агрессии. Вызывающая риторика стала нормой. Миротворческие инициативы кладутся под сукно. Крупные ядерные державы пытаются выстроить новые договоренности, понимая, что третью мировую планета вряд ли сможет пережить, — передает его слова РИА Новости.

По его словам, эскалация в мире происходит из-за борьбы за ресурсы и рынки сбыта.

В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров заверил, что если возможность начала войны зависит от России, то ее не будет. Однако страна обязана защищать свои интересы в сфере национальной безопасности.

До этого пресс-секретарь Государственного департамента Соединенных Штатов Нед Прайс заявил, что если Белоруссия использует свои силы для нападения на Украину, то ответ со стороны США будет быстрым и решительным. Он уточнил, что в случае использования Белоруссией своих территорий для нападения на Украину Североатлантический альянс может нарастить военные мощности в государствах, которые находятся на границе с республикой.

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