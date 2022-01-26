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США пригрозили Белоруссии решительным ответом из-за ситуации вокруг Украины

Полина Долганова

В мире
США пригрозили Белоруссии решительным ответом из-за ситуации вокруг Украины
Фото: Public Domain

Соединенные Штаты пригрозили Белоруссии оперативным и решительным ответом в том случае, если республика решит использовать свои территории для нападения на Украину. Об этом в среду, 26 января, заявил пресс-секретарь Государственного департамента Штатов Нед Прайс.

— В последние дни мы дали понять Белоруссии, что, если она позволит использовать свою территорию для атаки на Украину, то столкнется с быстрым и решительным ответом со стороны США, наших союзников и партнеров, — сказал он.

Прайс уточнил, что в случае использования Белоруссией своих территорий для нападения на Украину Североатлантический альянс может нарастить военные мощности в государствах, которые находятся на границе с республикой, передает РИА Новости.

Недавно президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что границу с Украиной необходимо надежно защищать от неадекватности украинских властей, которые находятся под внешним влиянием. Президент добавил, что протяженность границы между Белоруссией и Украиной составляет около 1,5 тысячи километров.

30 ноября белорусский лидер заявил, что Крым де-факто и де-юре стал частью России после референдума 2014 года. Белорусский лидер добавил, что намерен посетить полуостров по договоренности с президентом России Владимиром Путиным.

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