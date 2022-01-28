Москва вошла в список самых востребованных городов мира у молодых предпринимателей

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Москва заняла четвертую строчку в рейтинге городов мира по количеству молодых предпринимателей. Информация об этом появилась на сайте комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы.

Уточняется, что в список Forbes 30 Under 30 попадают самые перспективные предприниматели моложе 30 лет, добившиеся успеха в различных сферах бизнеса. В столице проживает 51 такой человек.

— В Москве сегодня живет 51 победитель и номинант Forbes 30 Under 30. По этому показателю российская столица смогла обойти Лос-Анджелес, Чикаго, Берлин и Торонто, уступив только Лондону, Нью-Йорку и Сан-Франциско. Москву также назвали лучшим городом для молодых предпринимателей в России, — уточнил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Авторы рейтинга также оценили Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова: он занял седьмое место в мире по количеству учившихся в нем предпринимателей, тем самым обойдя Кембриджский, Колумбийский и Пенсильванский университеты, резюмировали на сайте комплекса экономической политики города.

— В стенах МГУ образование получали 12% российских победителей и номинантов в Forbes 30 Under 30, — добавил руководитель Департамента экономической политики и развития Москвы Кирилл Пуртов.

Россия же стала третьей страной в мире по количеству человек, вошедших в список Forbes, — 109.

Ранее журнал Forbes опубликовал рейтинг «королей российской недвижимости».