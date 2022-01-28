В Подмосковье продолжат работу по благоустройству общественных территорий

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В Московской области в 2022 году продолжится работа по благоустройству общественных территорий. Об этом сообщил министр благоустройства области Михаил Хайкин.

Он отметил, что губернатор региона Андрей Воробьев поставил задачу по реализации комфортной городской среды в Подмосковье.

— Мы продолжим масштабную работу по благоустройству общественных территорий, парков, приведем в порядок лесопарки. С этого года приступаем к благоустройству скверов, — отметил Хайкин.

Он также подчеркнул, что будет продолжена реализация программы по комплексному благоустройству дворов, установке детских игровых площадок. Также будут благоустроены территории городских парков.

Также на территории региона планируют создать новые велосипедные маршруты, передает РИАМО.

Ранее сообщалось, что на территории Московской области к 2023 году планируется создание еще девятнадцати лесопарков. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Он отметил, что в регионе запланирована большая программа по созданию и благоустройству лесопарковых зон. Всего в рамках программы планируют создать 50 новых лесопарков.