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Еще 19 лесопарков появится в Подмосковье к 2023 году

Ирина Игнатенко

Общество
Еще 19 лесопарков появится в Подмосковье к 2023 году
Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

На территории Московской области к 2023 году планируется создание еще девятнадцать лесопарков. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Он отметил, что в регионе запланирована большая программа по созданию и благоустройству лесопарковых зон. Всего в рамках программы планируют создать 50 новых лесопарков.

— В этом году у нас 19 проектов реализуется. В прошлом году масштабно занялись благоустройством лесопарков и сделали первые 9 объектов, — отметил Воробьев.

Губернатор отметил, что парковые зоны должны приносить людям удовольствие и быть комфортными. Там должны быть размещены видеокамеры, проложены пешеходные дорожки. Также должен работать прокат лыж или велосипедов. ​

Первые лесопарки в регионе были созданы в Домодедове, Ленинском округе, Котельниках, Балашихе, передает РИАМО.

Ранее сообщалось, что редкую птицу крапивника заметили в Кузьминском лесопарке. Специалисты обнаружили ее и сфотографировали в районе родника возле реки Пономарки, находящегося на территории природно-исторического парка «Кузьминки-Люблино».

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