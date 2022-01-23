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Редкую птицу крапивника заметили в Кузьминском лесопарке

Михаил Алимов

Город
Редкую птицу крапивника заметили в Кузьминском лесопарке
Фото: Официальный сайт мэра Москвы
Россия, Москва, природно-исторический парк Кузьминки-Люблино Карта всех событий

В Москве обнаружили редкую птицу — крапивника. Специалисты обнаружили ее и сфотографировали в районе родника возле реки Пономарки, находящегося на территории природно-исторического парка «Кузьминки-Люблино».

— Крапивник в столичных парках — достаточно редкая птица. В Москве они облюбовали участок участок со старовозрастными деревьями недалеко от водоемов в Кузьминском лесопарке, — рассказал начальник отдела экологического просвещения дирекции природных территорий «Кузьминки-Люблино» Мосприроды Осип Тунинский.

Птица может остаться в городе зимовать. Увидеть ее достаточно нелегко — темно-коричневая окраска и постоянные прятки в зарослях кустарников не делают ее заметной на фоне зимней растительности. Также крапивник обладает вечно поднятым хвостиком и резкими порывистыми движениями.

Птица питается мелкими насекомыми, личинками и пауками, зимой может добавить в рацион и растительную пищу, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что на территории города можно встретить синиц шести разных видов, четыре из которых занесены в Красную книгу.

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