Эксперт оценила вред мармеладных витаминов для детей

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Врач-диетолог и гастроэнтеролог Марина Макиша рассказала «Вечерней Москве» о вреде мармеладных витаминов для детей.

По ее словам, такие синтетические, так называемые, полезные сладости, являются ничем иным, как маркетинговым ходом.

— На этот счет у меня профессиональная позиция. Очень важно детей приучать к нормальной пище, чтобы они получали витамин С из овощей и фруктов. Это вполне возможно — достаточно угостить его одной мандаринкой, киви или накормить брокколи с болгарским перцем. Все, суточная норма витамина у него есть. А все синтетические витамины, которые упакованы еще в сладкую форму, в которых огромное количество красителей, детям до трех лет вообще давать нельзя, — сказала Макиша.

Она добавила, что такие витамины могут изменить вкусовые привычки детей.

— Это все формирует у детей неправильную модель пищевого поведения. Они перестают есть нормальную еду и просят у родителей только сладости. Я считаю, что это больше маркетинговый ход, а не желание насытить детей полезными витаминами в красивой форме, — пояснила эксперт.

Она также призвала не угощать ребенка такими «полезными сладостями», а приучать к нормальному здоровому питанию, включая в рацион продукты с высоким содержанием витамина С.