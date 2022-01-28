«Едем в баню!»: Анна Семенович рассказала, как чуть не стала жертвой изнасилования

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Певица Анна Семенович рассказала о том, как однажды чуть не стала жертвой изнасилования.

Когда ей было 17 лет, она отпросилась у мамы сходить с подругой в ночной клуб. После танцев девушки поймали на Арбате попутку, чтобы уехать домой.

— Я была совсем юной девчонкой, училась на первом курсе физкультурного института. Естественно, мы там танцевали, привлекали внимание мужчин. А это — конец 90-х, самые бандитские времена. И мы ловим на Арбате машину. Останавливается парень, мы едем, вдруг сбоку нашу машину подпирает огромный серебристый «Мерседес», машина битком. И они парню говорят: «Тормози, мы девчонок забираем», — сказала Семенович в интервью для программы «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым.

Водитель сказал, что поможет девушкам, но нужно потянуть время, чтобы он успел позвать на помощь милицию.

— Мы сейчас едем в баню! — сказал один из мужчин и потащил Семенович с подругой в машину.

После этого он достал пистолет, направил его на ногу подруги и сказал, что если они не поедут с ними, он выстрелит. Семенович пошла на хитрость, разыграла приступ паники и стала говорить, что ее тошнит. В этот момент подоспела полиция.

Ситуация наложила сильный отпечаток Анну.

— У меня была такая депрессия, что я потом несколько лет вообще не могла встречаться с мужчинами. Я испытала такую ненависть! Мне казалось, что все мужчины жестокие, что все мужчины могут только делать больно женщинам, — сказала певица.

Анна Семенович рассказала, по какой причине ее отдали заниматься фигурным катанием.