Лещенко рассказал, что больше всего раздражает его в современном мире

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Певец Лев Лещенко назвал обстоятельство, которое его особенно раздражает в современном мире.

Он посетовал, что все больше людей считают нормальным вмешиваться в чужую жизнь, поучать и критиковать другого человека. Кроме того, тайну личной жизни теперь никто не считает необходимым уважать.

По мнению народного артиста, такое поведение безнравственно, так как даже известные личности имеют право на личную жизнь.

Он подчеркнул, что тайна личной жизни всегда соблюдалась во времена его молодости.

— Мы всегда жили за рампой, никто не знал, что там у кого происходит. Например, допытаться, кто была у режиссера Аркадия Райкина жена, было невозможно. И сколько детей у певицы Клавдии Шульженко никто не знал. А сейчас можно открыть вообще все, — отметил он в интервью «Царьграду».

Ранее народный артист России Лев Лещенко признался, что изменил отношение к песне «День Победы». Лещенко уточнил, что каждая эпоха диктует, определяет настроение и отношение к тому или иному произведению. С каждым годом в живых остается все меньше ветеранов Великой Отечественной войны, поэтому настроение песни изменилось.