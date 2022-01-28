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Группа Limp Bizkit выступит на Park Live в 2022 году

Полина Долганова

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Группа Limp Bizkit выступит на Park Live в 2022 году
Фото: Zuma\TASS

Американская рок-группа Limp Bizkit примет участие в музыкальном фестивале Park Live, который состоится в российской столице 17 июля этого года. Об этом в пятницу, 28 января, сообщили организаторы мероприятия на своей странице в Facebook.

— Хедлайнеры самого первого Park Live спустя девять лет вновь поднимутся на сцену фестиваля. Встречайте — Limp Bizkit, — объявили представители фестиваля.

Рок-группа была основана в 1994 году. Музыканты славятся своими жесткими композициями и музыкальными экспериментами.

28 августа 2021 года в Москве состоялось торжественное открытие Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» на Красной площади. В мероприятии в том году приняли участие военные оркестры из России, Катара, Мексики, Греции и Белоруссии. Со старинными маршами, вальсами и современными произведениями выступили 1200 военных музыкантов, зрители также наблюдали за строевыми приемами с карабинами и шашками.

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