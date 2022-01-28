Экономист назвал выгоды и подводные камни объединения ПФР и Фонда соцстрахования

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Экономист и политолог Никита Масленников прокомментировал сообщения о возможном слиянии Пенсионного фонда России (ПФР) и Фонда социального страхования (ФСС) в единую организацию.

Он отметил, что идея объединить эти два ведомства не новая и за последний год не раз обсуждалась экспертами. Кроме того, началась интеграция баз данных в единую информационную платформу.

По мнению эксперта, подобное слияние действительно может облегчить людям доступ к полагающимся им социальным льготам.

— С точки зрения повышения эффективности, адресности, отлаживания каналов обратной связи с людьми, это действительно может стать удачной идеей. Люди часто не знают, что им положено, а через единую базу человек сразу получит уведомление, на что он имеет право, — отметил Масленников в комментарии ФАН.

Но существуют и определенные риски. Это связано с бюрократическими проблемами, которые часто случаются при возникновении более громоздкой административной структуры.

Ранее в СМИ появилась информация, что правительство России к 2023 году намерено объединить Пенсионный фонд и Фонд социального страхования в Социальный фонд.