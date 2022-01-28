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Сервисом с расписанием маршрутов транспорта в Москве воспользовались 65 тысяч человек

Георгий Соланович

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Сервисом с расписанием маршрутов транспорта в Москве воспользовались 65 тысяч человек
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Новым сервисом с расписанием маршрутов и времени прибытия транспорта в Москве воспользовались 65 тысяч человек. Об этом сообщил руководитель Центра организации дорожного движения правительства Москвы Михаил Кизлык.

— Мы сделали новый удобный сервис для пассажиров. Теперь они смогут быстро узнать, когда приедет автобус, и посмотреть расписание на конкретной остановке. Для этого мы начали размещать информационные плакаты с QR-кодами. Плакаты появились уже на одной тысяче остановок. За первый месяц новым сервисом воспользовались 65 тысяч человек, — уточнил он.

Для того чтобы воспользоваться QR-кодом, достаточно навести на него камеру телефона, смартфон сам отсканирует плакат. Точное время прибытия автобусов на ту или иную остановку сразу же отобразится либо в приложении «Московский транспорт», либо откроется версия без скачивания в браузере, добавили на сайте Московского транспорта.

С 29 января в ЗАО столицы изменятся маршруты нескольких автобусов. Так, например, после открытия новых станций БКЛ горожане больше не нуждаются в работе автобуса 785. Вместо него москвичам предлагают пользоваться маршрутами 226, 630, 688, 785к, 793 и 830.

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