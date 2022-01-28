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«Провал в памяти»: Юлия Ковальчук рассказала, как «Блестящих» опоили после концерта

Анна Михалюк

Общество
«Провал в памяти»: Юлия Ковальчук рассказала, как «Блестящих» опоили после концерта
Фото: Из личного архива Юлии Ковальчук

Певица Юлия Ковальчук рассказала, как однажды после концерта в клубе в Краснодарском крае организаторы опоили участниц группы «Блестящие».

После выступления они пригласили артисток в ресторан. Девушки сказали, что поужинают, но после сразу пойдут спать, так как были с гастролей, а утром им предстоял ранний вылет.

— У нас еще как-то першило горло. И организатор говорит: «У меня есть коньячок! По 50 выпить, и все будет хорошо!». Мы сказали, что не хотим, но он нас уговорил. Мы выпиваем... Абсолютный провал в памяти! Хорошо, что мы там были не одни, там были еще девчонки. Оказывается, он нам что-то подсыпал, чтобы воспользоваться, — сказала Ковальчук в программе «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым.

Певица пояснила, что подобные ситуации скорее исключение, чем правило, и гастрольная жизнь «Блестящих» обычно проходила спокойнее.

До этого экс-участница группы «Блестящие» Анна Семенович рассказала о том, как однажды чуть не стала жертвой изнасилования.

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