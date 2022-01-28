Названы пять лучших негорнолыжных курортов

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Те, кто не любят сноуборд и лыжи, предпочитают провести зимний отпуск дома, завершая все накопившиеся дела. Однако в России есть отличные зимние курорты, где не важна физическая форма. В сервисе «Броневик» рассказали «Вечерней Москве», какие негорнолыжные курорты пользуются популярностью у россиян.

Карелия

Летом в Карелию отправляются, чтобы заниматься рафтингом, а зимой здесь можно покататься на оленьих упряжках, погулять по парку «Рускеала». Его водопады не замерзают при самых низких температурах. Также можно посетить знаменитый музей-заповедник «Кижи» или заглянуть в гости к карельскому Деду Морозу — Талвиукко! Туристы часто останавливаются в городе Сортавала. Тут много достопримечательностей и природных парков, средняя цена проживания в отеле в Карелии — 3500 рублей.

Пермь

Поездка в Пермь — отличная возможность познакомиться с суровой природой Прикамья. Здесь можно отправиться в красивейший «Каменный город» — трещины в скалах напоминают переулки и улицы, а зимой скальный массив похож на сказочное королевство. С детьми можно отправиться в «Этнографический парк реки Чусовой». Средняя цена за ночь в Пермском крае — 3000 рублей.

Ставропольский край

На курорты Ставрополя можно ездить 365 дней в году, однако зимой, например, можно посетить горячие источники в Казьминском или станице Суворовской. Термальные воды оказывают благотворное влияние при заболеваниях ЖКТ, нервной и сердечно-сосудистой систем. Средняя цена бронирования в Ставрополе — 3450 рублей за одну ночь.

Тюмень

Тюмень — еще один край горячих источников. Более того, это очень красивый город с живописным центром, набережной и музеями. Даже простая пешая прогулка по городу запомнится надолго: зимой Тюмень переливается огнями иллюминаций, а по центру прогуливаются повозки с лошадьми. Особое удовольствие доставит знакомство с традиционной сибирской кухней. Стоить такое удовольствие будет 3500 рублей за ночь.

Чемал

Об алтайской природе ходят легенды. Посетив Чемал, можно убедиться в их правдивости. Зимой здесь завораживающие виды: горы, замерзшие озера. Туристы приезжают сюда, чтобы посетить Чемальскую ГЭС. Другие — чтобы прогуляться по высоким горам или по лесу. Средняя цена бронирования за ночь — 2050 рублей.

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