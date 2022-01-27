Туристический сервис Russpass разработал экскурсии по Центральному ипподрому в столице

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Россия, Москва, Северный административный округ, район Беговой Карта всех событий

Цифровой туристический сервис Russpass разработал пять новых экскурсий по Центральному ипподрому в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе городского комитета по туризму в четверг, 27 января.

— Каждый желающий сможет попасть на один из старейших ипподромов России, побывать на его трибунах, посетить «комнату славы» с кубками и наградами и познакомиться с участниками заездов и скачек, — передает агентство городских новостей «Москва» сообщение ведомства.

26 января специалисты цифрового туристического сервиса Russpass обновили его интерфейс. Здесь появились новые разделы. Так, например, у сервиса заработал блок «Статьи», где собраны материалы о путешествиях по отдаленным регионам России и советы от тревел-блогеров. С помощью раздела пользователи смогут спланировать свою поездку и узнать о достопримечательностях страны.

До этого заместитель мэра столицы Наталья Сергунина сообщила, что тысяча российских организаций стали участниками цифрового туристического сервиса Russpass. Среди них туроператоры, экскурсионные бюро, заведения общественного питания, гостиницы и многие другие представители сферы туризма.