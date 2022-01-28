Основной темой переговоров Шольца и Байдена станут отношения с Россией

Фото: bundeskanzler.de

Основная тема переговоров между канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом США Джо Байденом станут взаимоотношения с Россией. Встреча произойдет 7 февраля в Вашингтоне. Об этом в пятницу, 28 января, сообщил официальный представитель кабинета министров ФРГ Штеффен Хебештрайт.

— Канцлер встретится в понедельник, 7 февраля, в Вашингтоне с президентом США Джо Байденом. Ясно, что США являются самым важным партнером Германии за пределами ЕС и союзником по НАТО, — передает его слова ТАСС.

Помимо отношений с Россией, центральной темой разговора станет безопасность в Европе, отметил он.

До этого Шольц заявил, что России следует приложить все усилия для деэскалации ситуации на Украине. Берлин приветствует различные переговорные форматы с Москвой, уточнил он. Конфликт вокруг Украины должен быть решен дипломатическим путем.

14 января СМИ сообщили, что Россия якобы подготовила оперативную группу для проведения операции на востоке Украины под чужим флагом. США, как следует из материалов, якобы обладают доказательствами того, что боевики обучены ведению боевых действий в городских условиях и использованию взрывчатых веществ для проведения актов саботажа против прокси-сил России.