Песков заявил, что антиваксеров в Кремле подвергают остракизму

Фото: Администрация президента РФ

В Кремле, как и во всей России, есть противники вакцинации от коронавируса. Их подвергают остракизму. Об этом в пятницу, 28 января, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Есть антиваксеры (в Кремле), как и везде у нас в обществе. Занимаем в отношении них непримиримую позицию. Подвергаем остракизму, — передает его слова РИА Новости.

В ноябре врач и телеведущий Александр Мясников в беседе с «Вечерней Москвой» поделился своим мнением о письме российских врачей к 11 известным людям, пропагандирующим отказ от вакцинации. Те предложили им пройтись по «красной зоне» в российских больницах, чтобы своими глазами увидеть тяжелый труд борющихся с пандемией врачей.

По его мнению, такое обращение говорит о том, что врачи держат Зюганова, Миронова, других политиков и артистов за нормальных, но заблуждающихся людей. Возможно, для того чтобы понять истинное положение вещей, им нужен шок, пребывание в «красной зоне» и в моргах. К ним бы не обращались, если бы это были просто безумные антиваксеры, мракобесы, которых очень немало, совсем немало. Подобные люди не способны слышать никакие доводы. И в «красной зоне», и в морге они скажут, что все это бред, все это искусственно, что лежат там вакцинированные