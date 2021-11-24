«Мракобесы и истерики»: Мясников высказался о приглашении противников вакцинации в «красные зоны»

Фото: Youtube / Доктор Мясников

Открытое письмо российских медиков с предложением посетить «красные зоны» и морги адресовано нормальным, но заблуждающимся людям. Таким мнением в беседе с «Вечерней Москвой» поделился врач и телеведущий Александр Мясников. По его словам, он сам готов поставить подпись под этим обращением.

Врачи 11 российских больниц написали открытое письмо, адресованное как противникам вакцинации в целом, так и конкретным людям. А именно: политикам Геннадию Зюганову, Сергею Миронову, Петру Толстому, политологу Сергею Кургиняну, актрисе Марии Шукшиной, певице Наталье Ветлицкой, музыкантам Константину Кинчеву и Юрию Лозе. Медики отметили, что им известна позиция адресатов по поводу прививочной кампании, поэтому и предлагают вместе пройтись по «красным зонам», реанимациям и моргам. Авторы письма, среди которых главврачи и заведующие отделениями ведущих больниц России, специализирующихся на лечении ковида, выразили уверенность в том, что после экскурсии адресаты изменят свою позицию и «меньше людей будет умирать».

— Я бы подписался (под этим письмом — прим. «ВМ»), но у меня больница не под ковид. Такое обращение говорит о том, что врачи держат Зюганова, Миронова, других политиков и артистов за нормальных, но заблуждающихся людей. Возможно, для того чтобы понять истинное положение вещей, им нужен шок, пребывание в «красной зоне» и в моргах. К ним бы не обращались, если бы это были просто безумные антиваксеры, мракобесы, которых очень немало, совсем немало. Подобные люди не способны слышать никакие доводы. И в «красной зоне», и в морге они скажут, что все это бред, все это искусственно, что лежат там вакцинированные, — сказал Мясников.

Такой «не совсем обычный способ агитации и переубеждения» возможен, если он направлен на думающих людей, подчеркнул врач. Однако большинству «мракобесов и истериков», не понимающих последствия отказа от прививки, никакая экскурсия по «красным зонам» и моргам не поможет, считает врач.

Росздравнадзор тем временем начал собирать информацию о противниках вакцинации от COVID-19 для подачи заявлений в прокуратуру и Следственный комитет. С этой целью специалисты ведомства проводят мониторинг соцсетей и региональных СМИ. Комментируя сообщения Росздравнадзора, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал к спокойному и сбалансированному подходу в работе с антипрививочниками. По его словам, эта сфера не является прерогативой администрации президента.