Лукашенко назвал Россию партнером номер один для Белоруссии

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск всегда будет строить братские отношения с Россией, не надо ставить перед ним выбор, пишут «Известия» в пятницу, 28 января.

Также он добавил, что Россия является партнером номер один для Белоруссии, ведь она подставила плечо в условиях западных санкций.

Президент также заявил, что Белоруссия поможет России, если в отношении нее будет произведена военная агрессия.

По его словам, в мире растет уровень агрессии, а вызывающая риторика стала нормой на международной арене.

— Крупные ядерные державы пытаются выстроить новые договоренности, понимая, что третью мировую планета вряд ли сможет пережить, — заявил Александр Лукашенко.

В свою очередь, в пятницу, 28 января, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что если возможность начала войны зависит от России, то ее не будет. По его словам, Россия не хочет войны, но и игнорировать интересы страны непозволительно. Страна обязана защищать свои интересы в сфере национальной безопасности.