Ликвидировать последствия снегопада в Москве будут 12,5 тысячи единиц техники

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Ликвидацией последствий снегопада в Москве займутся 12,5 тысячи единиц техники. Об этом сообщил заместитель мэра города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— Надо отметить что мы на сей раз, как и в предыдущие снегопады, дополнительно привлекаем технику. Будет работать примерно 12,5 тысячи единиц техники, для того чтобы обеспечить уборку снега, зачистку, его вывоз и перекидку, — уточнил Бирюков.

Заммэра также добавил, что следующие четыре дня, начиная с пятницы, в Москве будет наблюдаться сложная метеорологическая обстановка. Более того, с начала 2022 года в городе выпало в полтора раза больше снега, чем прогнозировалось, передает агентство городских новостей «Москва».

Ранее москвичей предупредили о трудностях на дорогах из-за сильного снегопада. Трудности ожидаются в ЦАО столицы. На тех участках, где есть возвышения (на эстакадах и мостах), затруднить движение может гололед.

Кроме того, трафик могут осложнить низкие скорости передвижения и аварии.