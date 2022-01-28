В Госдуме рассказали, когда студентам повысят стипендии

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Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала, почему российских студентов необходимо поддерживать и когда будут приняты меры в этом направлении.

По словам Бессараб, многие студенты испытывают материальные сложности, особенно те, кто приезжают на учебу в крупные города из небольших населенных пунктов. Далеко не каждый студент может рассчитывать на помощь из дома, поэтому им часто приходится искать подработку или жить в очень стесненных обстоятельствах.

Она отметила, что реализовать законопроект о значительном увеличении стипендий возможно, но необходимо тщательно просчитать, какая сумма потребуется для реализации данной меры поддержки.

Она добавила, что бюджет на 2022 год уже сформирован и утвержден, поэтому изыскать значительные средства на реализацию весьма объемного проекта будет непросто, передает Nation News.

До этого в Госдуме предложили поднять стипендию для ряда категорий студентов. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев в четверг, 27 января.