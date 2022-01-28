«Мне трудно понимать демократию»: Лукашенко назвал себя диктатором

Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не сможет раскрыть суть белорусской демократии, потому что его считают диктатором. Об этом он заявил, отвечая на соответствующий вопрос журналистов в пятницу, 28 января.

— Я же диктатор, мне трудно понимать демократию, — пошутил Лукашенко, передает РИА Новости.

Он отметил, что в обществе необходимы дисциплина и движение вперед. Общество должно двигаться в одну сторону, но с разными точками зрения. Демократия Лукашенко отличается от демократии США, считающихся «оплотом демократии».

— Демократия — это власть народа. Референдум — элемент демократии. Это права людей. Но права — и сразу обязанности. И настоящая свобода в рамках закона. Демократия должна быть от жизни, от народа, — резюмировал он.

До этого он заявил, что Минск всегда будет строить братские отношения с Россией, не надо ставить перед ним выбор. Лукашенко отметил, что Россия является партнером номер один для Белоруссии, ведь она подставила плечо в условиях западных санкций.

Президент также заявил, что Белоруссия поможет России, если в отношении нее будет произведена военная агрессия.