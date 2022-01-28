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Новые очистные сооружения запустят в Шатуре в 2022 году

Ирина Игнатенко

Общество
Новые очистные сооружения запустят в Шатуре в 2022 году
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В подмосковной Шатуре продолжается строительство новых очистных сооружений. Работы проходят в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги». Запуск нового оборудования должен состояться в текущем году.

Как отметил вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин, новые очистные сооружения позволят обеспечить очистку сточных вод в соответствии с установленными нормативами. Производительность объекта составит десять тысяч кубометров в сутки.

Специалисты отмечают важность очистных сооружений для экологии города. Строительство новых подобных объектов — важное изменение в сфере ЖКХ.

Планируется, что запуск очистных сооружений состоится в первом полугодии 2022 года, передает «Радио 1».

Ранее сообщалось, что концентрация нефтепродуктов и металлов в водных объектах Москвы снизилась в два раза. На сегодняшний день в Москве отмечается долгосрочная динамика улучшения состояния водных объектов. По предварительным данным, в 2021 году сохраняется положительная тенденция для рек столицы и Новой Москвы.

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