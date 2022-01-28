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Врач посоветовал не кутаться в одеяла при «омикроне»

Георгий Соланович

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Врач посоветовал не кутаться в одеяла при «омикроне»
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

При выявлении «омикрон»-штамма коронавируса надлежит не только придерживаться общих рекомендаций врачей, но и не перегреваться при температуре и не злоупотреблять народным лечением. Об этом сообщил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

По его словам, при «омикроне» стоит обильно пить, полоскать горло и нос. Подойдут куриный бульон, теплое молоко с медом и сливочным маслом. А вот сильно укутываться, наоборот, не нужно.

— Укутываться, чтобы пропотеть, особенно когда у больного жар — заблуждение. Во-первых, это дополнительная нагрузка на сердце и сосуды. Во-вторых, температуру до 38 лучше не снижать, так как идет естественная борьба организма с вирусом. Утепляться можно до ощущения комфорта, если человека лихорадит и ему действительно холодно, — уточнил врач.

Более того, не стоит прибегать к народному лечению и практиковать закаливания. Эти процедуры могут навредить организму и еще больше ослабить иммунитет.

Больной при «омикроне» также может без записи и звонка обратиться к дежурному врачу, передает агентство городских новостей «Москва».

Немногим ранее в московских музеях заявили об отсутствии необходимости ужесточать антиковидные меры.

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