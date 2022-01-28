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В московских музеях заявили об отсутствии необходимости ужесточать антиковидные меры

Георгий Соланович

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Город
В московских музеях заявили об отсутствии необходимости ужесточать антиковидные меры
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В Москве нет никакой необходимости ужесточать меры против коронавирусной инфекции. Об этом сообщил директор Мемориального музея Скрябина Александр Лазарев.

— В ужесточении мер нет необходимости. Текущие меры — ношение масок, предъявление QR-кода или результата ПЦР-теста при посещении музея — хорошо дисциплинируют горожан. Люди к ним привыкли и сейчас тщательно соблюдают, — уточнил Лазарев.

С директором Музея Скрябина согласился руководитель музея-панорамы «Бородинская битва» Владимир Преснов. Он добавил, что текущие меры прекрасно обеспечивают безопасность посетителей культурных учреждений, передает агентство городских новостей «Москва».

После новогодних праздников в России растет количество заболевших коронавирусом. Эксперты и медики связывают это с распространением нового штамма «омикрон». Его диагностируют более чем в половине новых случаев COVID-19 в Москве, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Вполне возможно, что ежедневный прирост инфицированных в ближайшее время превысит показатели всех предыдущих волн пандемии. В связи с этим необходима профилактика. О том, как обнаружить коронавирус не выходя из дома, — в материале «Вечерней Москвы».

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