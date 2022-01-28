В московских музеях заявили об отсутствии необходимости ужесточать антиковидные меры

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В Москве нет никакой необходимости ужесточать меры против коронавирусной инфекции. Об этом сообщил директор Мемориального музея Скрябина Александр Лазарев.

— В ужесточении мер нет необходимости. Текущие меры — ношение масок, предъявление QR-кода или результата ПЦР-теста при посещении музея — хорошо дисциплинируют горожан. Люди к ним привыкли и сейчас тщательно соблюдают, — уточнил Лазарев.

С директором Музея Скрябина согласился руководитель музея-панорамы «Бородинская битва» Владимир Преснов. Он добавил, что текущие меры прекрасно обеспечивают безопасность посетителей культурных учреждений, передает агентство городских новостей «Москва».

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