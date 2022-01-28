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Собянин поблагодарил сотрудников МОЭК и Мосэнерго за обеспечение города теплом

Полина Долганова

Город
Собянин поблагодарил сотрудников МОЭК и Мосэнерго за обеспечение города теплом
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу, 28 января, выразил благодарность работникам Московской объединенной энергетической компании и Мосэнерго за то, что они обеспечивают горожан теплом.

Глава города напомнил, что более 90 лет назад в столице проложили первый теплопровод, длина которого составляла всего 14 километров.

При этом к 2022 году в Москве удалось создать самую мощную систему теплоснабжения в мире.

В общей сложности Москву обеспечивают 13 столичных теплоэлектроцентралей.

— Мы перевели их на природный газ, строим современные парогазовые энергоблоки. На теплопунктах вводим современную онлайн-диспетчеризацию, внедряем умную технологию определения возможных утечек, — сказал мэр.

Он подытожил, что за таким результатом стоит труд многих профессиональных людей, пишет агентство городских новостей «Москва».

В 2022 году власти столицы продолжат работать над созданием комфортной и безопасной городской среды: благоустраивать площади, улицы, парковки, повышать качество жизни москвичей. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин рассказал ранее на заседании президиума столичного правительства.

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