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Лукашенко пообещал всегда строить взаимовыгодные отношения с Россией

Иван Юминов

В мире
Лукашенко пообещал всегда строить взаимовыгодные отношения с Россией
Фото: president.gov.by

Белоруссия всегда будет строить взаимовыгодные отношения с Россией. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко в пятницу, 28 января.

— Ко мне поступает масса сигналов — давайте восстанавливать отношения — и из Польши, и из Литвы, и из США… Если вы хотите с нами сотрудничать по-настоящему, демократично, не нарушая наш суверенитет и независимость, не выставляя нам вопрос: вы с Россией или против нее? — рассказал глава государства.

Минск, как подчеркнул он, всегда находится с Россией. Необходимо связать народы так, чтобы никто их не разорвал, приводит слова Лукашенко РИА Новости.

28 января Лукашенко также заявил, что Минск всегда будет строить братские отношения с Россией. Также он добавил, что Москва является партнером номер один для Белоруссии, ведь она подставила плечо в условиях западных санкций.

Президент также заявил, что Белоруссия поможет России, если в отношении нее будет произведена военная агрессия. По его словам, в мире растет уровень агрессии, а вызывающая риторика стала нормой на международной арене.

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