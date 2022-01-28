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Криса Брауна обвинили в изнасиловании

Василий Плиткин

Общество
Криса Брауна обвинили в изнасиловании
Фото: Zuma\TASS

Американского певца Криса Брауна обвиняют в изнасиловании девушки. Жертва потребовала от артиста 20 миллионов долларов. Об этом сообщил журнал Rolling Stone в пятницу, 28 января.

Девушка, имя которой сохраняют в тайне, подала в суд на Криса Брауна, обвинив того в изнасиловании на яхте. Судно было припарковано около дома рэпера Пи Дидди.

Сам инцидент случился 30 декабря прошлого года. Сообщается, что, когда девушка была в Майами, друг пригласил ее на яхту. Во время разговора Браун выхватил телефон и высказал желание познакомиться, так как он слышал о ее творчестве. Известно, что девушка является профессиональным хореографом, моделью и артисткой.

Когда девушка приехала, Браун предложил ей выпить. После обсуждения ее музыкальной карьеры музыкант принес ей еще один стакан. После этого девушка почувствовала себя дезориентированной и начала засыпать.

В иске утверждается, что Браун запер дверь, раздел девушку и изнасиловал. Утром певец попросил ее принять таблетку экстренной контрацепции.

Девушка требует возмещения ущерба в размере 20 миллионов долларов в дополнение к штрафным санкциям и гонорарам адвокатов.

В 2018 году Крис Браун был замешан в скандале с организацией вечеринки с наркотиками, на которой изнасиловали женщину.

В 2009 году Браун избил свою бывшую девушку певицу Рианну, за что получил пять лет условно.

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