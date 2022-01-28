Криса Брауна обвинили в изнасиловании
Американского певца Криса Брауна обвиняют в изнасиловании девушки. Жертва потребовала от артиста 20 миллионов долларов. Об этом сообщил журнал Rolling Stone в пятницу, 28 января.
Девушка, имя которой сохраняют в тайне, подала в суд на Криса Брауна, обвинив того в изнасиловании на яхте. Судно было припарковано около дома рэпера Пи Дидди.
Сам инцидент случился 30 декабря прошлого года. Сообщается, что, когда девушка была в Майами, друг пригласил ее на яхту. Во время разговора Браун выхватил телефон и высказал желание познакомиться, так как он слышал о ее творчестве. Известно, что девушка является профессиональным хореографом, моделью и артисткой.
Когда девушка приехала, Браун предложил ей выпить. После обсуждения ее музыкальной карьеры музыкант принес ей еще один стакан. После этого девушка почувствовала себя дезориентированной и начала засыпать.
В иске утверждается, что Браун запер дверь, раздел девушку и изнасиловал. Утром певец попросил ее принять таблетку экстренной контрацепции.
Девушка требует возмещения ущерба в размере 20 миллионов долларов в дополнение к штрафным санкциям и гонорарам адвокатов.
В 2018 году Крис Браун был замешан в скандале с организацией вечеринки с наркотиками, на которой изнасиловали женщину.
В 2009 году Браун избил свою бывшую девушку певицу Рианну, за что получил пять лет условно.