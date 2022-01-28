Отключение света в одной из многоэтажек Подмосковья закончилось убийством

Фото: Пресс-служба Госдумы

Житель Подмосковья зарезал соседа в момент отключения электричества. Об этом сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Московской области Ольга Врадий.

По словам представителя ведомства, 20 января в одном из домов населенного пункта произошло отключение света. Тогда один из жильцов покинул квартиру и пошел проверить щиток электроснабжения. Там он встретил своего 26-летнего соседа.

В какой-то момент между мужчинами произошла ссора. Исчерпав словесные аргументы, 26-летний парень схватился за нож, убил своего соседа и ушел домой.

Вскоре после преступления злоумышленника задержали.

— По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», — заключила Врадий.

27 января москвич попытался убить свою жену керамической кружкой. Между поссорившимися супругами произошла потасовка. В какой-то момент супруг схватился за керамическую кружку и три раза ударил девушку по голове.

Супругу задержанного госпитализировали в тяжелом состоянии, на данный момент ей оказывается медицинская помощь. В отношении задержанного москвича возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство».