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Москвича задержали за попытку убить жену керамической кружкой

Евгений Белоусов

Происшествия
Москвича задержали за попытку убить жену керамической кружкой
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва
Россия, Москва, улица Артамонова Карта всех событий

Московская полиция задержала 42-летнего жителя столицы за покушение на убийство его супруги. Об этом в четверг, 27 января, сообщила «Вечерней Москве» старший помощник главы ГСУ СК России по городу Юлия Иванова.

Инцидент произошел 24 января в квартире жилого дома на лице Артамонова. Между поссорившимися супругами произошла потасовка, в ходе которой задержанный не менее трех раз ударил жену керамической кружкой по голове.

Супругу задержанного госпитализировали в тяжелом состоянии, на данный момент ей оказывается медицинская помощь. В отношении задержанного москвича возбуждено уголовное дело по покушению на убийство.

— В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. Следователи допрашивают родственников пострадавшей. В ближайшее время фигуранту будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Расследование по уголовному делу продолжается, — заявила Иванова.

24 января сообщалось, что москвич зарезал своего знакомого на востоке столицы в ходе конфликта. Вечером 20 января возле жилых домов по 3-й Парковой улице между двумя знакомыми произошел конфликт. В какой-то момент один из них ударил своего оппонента ножом. От полученных травм потерпевший скончался на месте.

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