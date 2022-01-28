Росгвардейцы в Москве вернули родителям потерявшуюся дочь

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Россия, Москва, Борисовский проезд Карта всех событий

Сотрудники Росгвардии в Москве вернули родителям семнадцатилетнюю дочь, которая не смогла самостоятельно найти дорогу домой. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по городу.

Работники ведомства патрулировали территорию рядом с Борисовским проездом и заметили девушку, стоящую недалеко от проезжей части. Это показалось им странным, и они решили подойти к подростку.

Девушка рассказала, что не смогла дозвониться до родителей и не понимает, куда ей идти, так как она плохо ориентируется на местности.

Фото: Главное управление Росгвардии по Москве

Выслушав подростка, росгвардейцы посадили ее в машину, зарядили телефон и связались с ее матерью. После этого стражи порядка проводили девушку до места встречи с родителями.

Накануне стало известно, что мать пропавшей 25 января в Новгородской области годовалой девочки обвиняет своего сожителя в убийстве. Тот же заявляет, что ребенка убила мать.

По словам родителя, когда они с сожителем вошли в баню, тот несколько раз куда-то выходил примерно на полчаса. Женщина уверяет, что не покидала баню.