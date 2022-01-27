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Мать пропавшей годовалой девочки и ее сожитель обвиняют друг друга в убийстве

Евгений Белоусов

Происшествия
Мать пропавшей годовалой девочки и ее сожитель обвиняют друг друга в убийстве
Фото: СК РФ

Мать пропавшей 25 января в Новгородской области годовалой девочки обвиняет своего сожителя в убийстве. Тот же заявляет, что ребенка убила мать. Об этом стало известно в четверг, 27 января.

Мать пропавшей девочки заявила, что считает своего сожителя виновным в убийстве ребенка. По ее словам, она сначала сомневалась в этом и выгораживала сожителя. Но теперь она точно уверена, что тот убил ее дочь.

— У него были основания убить ребенка — Ангелина мешала ему заниматься сексом со мной. Ему нужно было по два-три раза. Ангелина всегда лежала с нами на диване. Это раздражало Спартака, — цитирует Telegram-канал SHOT мать девочки.

По ее словам, когда они с сожителем вошли в баню, тот несколько раз куда-то выходил примерно на полчаса. Женщина уверяет, что не покидала баню.

В свою очередь сожитель горе-матери заявил, что ребенка убила женщина. По его версии, он остался в бане, а его возлюбленная выходила на полчаса, после чего вернулась и сильно нервничала. После нескольких вопросов она якобы сама призналась мужчине в убийстве девочки. На вопрос о том, где труп, женщина ответила сожителю, что не помнит.

— Ребенка в доме не было. Кристина стала просить не рассказывать, помочь скрыть правду, говоря, что девочка пропала, — заявил сожитель горе-матери.

Кроме того, мужчина обвинил мать девочки в том, что та часто оставляла детей одних и уходила употреблять алкоголь. Эти обвинения женщина также отрицает, говорится в публикации Telegram-канал SHOT.

Исчезновение полуторагодовалой девочки в Новгородской области

Ночью 25 января в городе Холм Нoвгородской области пропала девочка 2020 года рождения. О пропаже девочки заявила ее мать.

По некоторым данным, семья малышки неблагополучная. В середине декабря опека забрала оттуда семерых детей в приют, а самую младшую из них оставили из-за возраста.

Следователи провели осмотр в доме семьи. Соответствующее видео опубликовал СК. На его кадрах видны помещения, которые завалены разными вещами. В доме беспорядок: одежда разбросана по мебели и полу. Исходя из разговора следователей, можно понять, что они нашли куртку и шапку ребенка.

В связи с исчезновением ребенка было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего».

Подробную информацию об этом страшном деле читайте в специальном материале «ВМ».

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