Бестолковая мать и останки в печи: что известно об исчезновении годовалой девочки под Новгородом

Фото: Скриншот видео СКР

В ночь на 25 января правоохранителям поступило сообщение о пропаже годовалой девочки в Новгородской области. В полицию обратилась мать ребенка, но вскоре после этого в ее доме нашли фрагменты костей, напоминающие человеческие останки. Что случилось с пропавшим ребенком, все еще неизвестно. «Вечерняя Москва» собрала всю основную информацию об этом страшном деле.

Версия матери: «ушла стирать белье»

По данным Telegram-канала SHOT, мать пропавшей девочки — 34-летняя Кристина Богданова. Она живет вместе со своим 22-летним сожителем в доме, расположенном в городе Холм (201 километр от Великого Новгорода — прим. «ВМ»).

В прошлом году горе-мать оставила в доме всех детей на попечение 14-летнего сына, а сама уехала на три дня. В ходе проверки органы опеки установили, что условия для проживания детей непригодны — в доме нет еды и дров. Всех детей, кроме самой младшей девочки, отправили в приют. Годовалую малышку решили не разлучать с матерью из-за ее возраста. Именно этот ребенок в настоящее время числится пропавшим.

Уполномоченный по правам ребенка в Новгородской области Татьяна Ефимова подтвердила эту информацию. Она заявила, что семеро детей Богдановой были «помещены в приют в связи с трудной жизненной ситуацией».

Как сообщил Life, в местных правоохранительных органах рассказали, что Богданова детей не била и алкоголем не злоупотребляла. Ее охарактеризовали как «просто бестолковую» мать, которая не справляется с большим количеством детей.

Telegram-канал Mash сообщил, что 34-летняя Богданова имеет судимость за совершенную в 2017 году кражу. Кроме того, на нее составили несколько административных протоколов за неисполнение родительских обязанностей.

Фото: Telegram / SHOT

После декабрьского инцидента Кристину Богданову поставили на учет по делам несовершеннолетних. К сожалению, это не помогло избежать новой трагедии.

Вечером 24 января Богданова обратилась в полицию. Она рассказала, что оставила свою годовалую дочь на кровати в незапертом доме, а сама ушла стирать белье. По словам матери, она отсутствовала всего час, а когда вернулась — ребенка уже не было.

Останки в печи

Правоохранители приступили к поискам ребенка, отрабатывая все возможные версии случившегося, а также устанавливая «условия жизни и воспитания детей». В рамках следствия сразу же допросили женщину и ее сожителя.

Как сообщает SHOT, во время общения с полицейскими Богданова сильно нервничала, однако не плакала. Кроме того, она путалась в показаниях. Например, сначала утверждала, что во время пропажи девочки ее сожитель находился в гостях, позже Богданова заявила, что он был вместе с ней в бане.

СК опубликовал видео из дома, где пропала девочка. На кадрах видны помещения, которые завалены разными вещами. В доме беспорядок: одежда разбросана. Исходя из разговора следователей, можно понять, что они нашли куртку и шапку ребенка.

Вечером 25 января Следственный комитет по Новгородской области возбудил уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». Утром следующего дня в доме Богдановой сделали страшную находку.

В печи бани следователи нашли фрагменты костей, напоминающие человеческие останки. После этого мать ребенка и ее сожителя задержали.

— В рамках осмотра места происшествия следователями СК в печи обнаружены продукты горения, в том числе похожие на фрагменты костей, назначена экспертиза. Мать и ее сожитель в настоящее время задержаны, — говорится в сообщении ведомства.

Найденные останки отправили на экспертизу. В случае, если она подтвердит, что останки человеческие, — худшие опасения подтвердятся.

Случаев, когда женщины проявляют жестокое обращение к своим детям, за последний год можно насчитать немало. Ярким примером агрессивного поведения служит случай, произошедший недавно в Алтайском крае, где мать выгнала своего ребенка на мороз без одежды. Позже выяснилось, что женщина вместе со своим сожителем систематически истязала не только пострадавшего пятилетнего мальчика, но и его братьев — шести и полутора лет.

По словам детского и семейного психолога и психотерапевта Натальи Наумовой, агрессивное поведение женщин по отношению к детям часто связано с психологическими травмами, полученными родительницей в подростковом возрасте.