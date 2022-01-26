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Мать пропавшей в Новгородской области девочки задержали

Илья Ашуров

Происшествия
Мать пропавшей в Новгородской области девочки задержали
Фото: СК РФ

Правоохранители задержали мать пропавшей в Новгородской области годовалой девочки, а также ее сожителя после того, как в их доме нашли фрагменты костей, похожие на человеческие останки. Об этом в среду, 26 января, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону.

— Мать и сожитель задержаны, в печи обнаружены продукты горения, в том числе похожие на фрагменты костей, — цитирует пресс-службу ТАСС.

Добавляется, что найденные останки переданы на экспертизу.

Гибель годовалой девочки под Новгородом

Ночью 25 января в городе Холме Нoвгородской области пропала девочка 2020 года рождения. О пропаже девочки заявила ее мать.

По некоторым данным, семья малышки неблагополучная. В середине декабря опека забрала оттуда семерых детей в приют, а самую младшую из них оставили из-за возраста.

Следователи провели осмотр в доме семьи. Соответсвующее видео опубликовал СК. На его кадрах видны помещения, которые завалены разными вещами. В доме — беспорядок: одежда разбросана по мебели и полу. Исходя из разговора следователей, можно понять, что они нашли куртку и шапку ребенка.

В связи с исчезновением ребенка было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего».

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