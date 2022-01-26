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СК показал видео из дома под Новгородом, откуда пропала годовалая девочка

Юлия Курганова

Происшествия
СК показал видео из дома под Новгородом, откуда пропала годовалая девочка
Фото: СК России по Новгородской области

Следователи регионального управления СК России по Новгородской области опубликовали видео из частного дома в городе Холм, где накануне пропала годовалая девочка.

На этих кадрах следователь ходит по помещениям, в том числе дворовым, которые завалены разными вещами. В доме виден беспорядок — одежда разбросана по мебели и полу. Исходя из общения следователей, можно понять, что они нашли куртку и шапку ребенка.

Стали известны подробности пропажи девочки под Новгородом. Журналисты узнали, что у матери пропавшей годовалой девочки семь детей забрали в приют. По некоторым данным, мать малышки неблагополучная.

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