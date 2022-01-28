«Наш малыш погиб»: звезда «Битвы экстрасенсов» Кузнецова потеряла ребенка

Фото: Instagram / nikol.official

Звезда «Битвы экстрасенсов» Николь Кузнецова объявила, что ее суррогатной матери не удалось выносить ребенка.

— Наш малыш погиб… Не застучало сердечко на седьмой неделе у нашей сурмамы… — рассказала провидица.

После того как они узнали об этом, их мир «слегка качнулся», уточнила она. Бог, по ее словам, иногда спускает людей на землю.

Вскоре им предстоит очередная попытка получить ребенка через суррогатную маму, добавила она. Нынешней женщине оплатили прерывание беременности, а через полгода она сможет выносить малыша для какой-то другой пары.

Экстрасенс сообщила, что агентство экстренно ищет им новую суррогатную маму. Кузнецова отметила в Instagram, что это будет ее «последний малыш» и последний шанс.

«Из дома малютки не хочешь ребенка взять?»; «Пусть все будет хорошо в вашей семье»; «Не опускайте руки и не теряйте надежду!»; «Если Бог не дает больше, значит, так тому и быть»; «Искренне желаю вашей семье удачи»; «Удачи вам, все обязательно получится», — написали подписчики.