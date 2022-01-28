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Продающего наркотики мужчину задержали в Химках

Георгий Соланович

Происшествия
Продающего наркотики мужчину задержали в Химках
Фото: ГУ МВД России по г. Москве
Россия, Московская область, Химки, улица Кирова Карта всех событий

Подозреваемого в сбыте наркотиков мужчину задержали в Химках. Об этом сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

— В результате оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в незаконном обороте наркотиков задержан ранее судимый 20-летний местный житель, — уточнила Петрова.

В ходе обыска у подозреваемого обнаружили пакет с запрещенными веществами. Позже в квартире мужчины нашли еще пять подобных пакетов. Исследование показало, что в пакетах был наркотик — мефедрон.

По словам представителя ведомства, Химкинский городской суд заключил злоумышленника под стражу. Он обвиняется по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».

27 января пытавшегося провезти марихуану в кроссовках американца арестовали в Москве.

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