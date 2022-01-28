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Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России составил 64,4 процента

Иван Юминов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России составил 64,4 процента
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Коллективный иммунитет к коронавирусу в России остался на уровне 64,4 процента. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова в пятницу, 28 января.

— По состоянию на 28 января вакцинация первым компонентом проведена 83 674 549 раз, вакцинация полного цикла — 79 269 115 раз. Уровень коллективного иммунитета в России составляет 64,4 процента, — рассказала представитель правительства.

При этом в Севастополе, Санкт-Петербурге, Карелии, Мурманской области и Чукотке он превышает 80 процентов. Показатель рассчитывается в соответствии с эпидемиолого-математической моделью, учитывающей как переболевших, так и привитых граждан, приводит слова Голиковой сайт оперштаба.

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25 января ученые из медицинского университета Киото заявили, что «омикрон» быстро распространяется из-за живучести на ряде поверхностей. Новый вариант, как считают они, способен жить на пластиковых предметах и коже человека гораздо дольше, чем предыдущие штаммы.

Так, на пластике среднее время существования исходного вируса составляло 56 часов. При этом «дельта» держалась 114 часов, а «омикрон» — примерно 193,5 часа.

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